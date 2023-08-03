Терапевт Лапа назвала безопасным употребление горячих напитков из пластиковых стаканчиков

Врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа заявила, что употребление горячих напитков из пластиковых стаканчиков безопасно.

«Пластиковые стаканчики делаются нетоксичные. Раз нетоксичные, то маловероятно, что они, например, в горячей и холодной воде могут раствориться, потому что они уже все полимеризованы. Это невозможно», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Что касается того, что пластик не держит температуру и можно уронить или обжечься, то это на самом деле так.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что не существует продуктов, способных действительно повысить настроение.