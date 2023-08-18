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Врач Иванов посоветовал есть дыню как отдельное блюдо

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Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов посоветовал употреблять дыню как отдельное блюдо, не смешивая её с другими продуктами.
Врач Иванов посоветовал есть дыню как отдельное блюдо
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Как любые фрукты и ягоды, дыню лучше всего есть отдельно — через час после еды или за два часа до приёма пищи, сообщил специалист в разговоре с Life.ru.

Иванов объяснил, что, если съесть дыню сразу после плотного обеда, она задержится в желудке и начнутся процессы брожения, это может вызвать вздутие и тошноту.

Кроме того, по его словам, дыню нежелательно запивать водой или молоком, а также смешивать её с кисломолочными продуктами — это может привести к несварению.

Ранее врач общей практики Мария Беляева заявила, что нежелательно сочетать мясо и рыбу с картофелем.

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