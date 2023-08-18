Во Всероссийском союзе страховщиков посоветовали обследовать детей перед школой

Заместитель руководителя рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по организации ОМС Елена Третьякова посоветовала семьям с детьми пройти профилактические мероприятия перед поступлением в школу.

«Переход из дошкольного в школьное звено — важный этап в жизни каждого ребёнка, кардинально меняется режим, и не стоит воспринимать диспансеризацию как формальность», — посоветовала она в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».

Ребёнку перед поступлением в школу рекомендовано пройти обследование у следующих специалистов: педиатра, невролога, детского хирурга, детского стоматолога, травматолога-ортопеда, офтальмолога, оториноларинголога, детского психиатра, акушера-гинеколога, детского уролога-андролога и детского эндокринолога.

Также рекомендуется сдать анализы крови и мочи, пройти УЗИ органов брюшной полости (комплексное) и почек, сделать эхокардиографию и электрокардиографию.

Прохождение комплексного осмотра перед поступлением в школу важно, так как поможет определить группу здоровья ребёнка.

Ранее главный детский врач — травматолог-ортопед, главный врач Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев дал рекомендации по выбору школьного рюкзака.