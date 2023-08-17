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Травматолог Григорьев отметил важность ортопедической спинки у школьного рюкзака

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Главный детский врач — травматолог-ортопед, главный врач Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев дал рекомендации по выбору школьного рюкзака.
Травматолог Григорьев отметил важность ортопедической спинки у школьного рюкзака
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«Ортопедическая спинка крайне важна для учеников именно начальных классов, так как мышечный корсет таких детей ещё не сформирован», — заявил он в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

По его словам, между спинкой рюкзака и спиной школьника должно оставаться небольшое пространство для циркуляции воздуха. Лямки должны быть широкими, не давить, не натирать и не сваливаться.

«Ребёнку должно быть удобно и комфортно носить рюкзак», — отметил Григорьев.

Ранее методист, управляющая Pelican Country club Галина Попова дала советы родителям по подготовке детей к началу учебного года.

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