Травматолог Григорьев отметил важность ортопедической спинки у школьного рюкзака
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«Ортопедическая спинка крайне важна для учеников именно начальных классов, так как мышечный корсет таких детей ещё не сформирован», — заявил он в беседе с изданием «Вести Подмосковья».
По его словам, между спинкой рюкзака и спиной школьника должно оставаться небольшое пространство для циркуляции воздуха. Лямки должны быть широкими, не давить, не натирать и не сваливаться.
«Ребёнку должно быть удобно и комфортно носить рюкзак», — отметил Григорьев.
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