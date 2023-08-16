Методист Попова: рабочее место ученика должно быть хорошо освещено

Методист, управляющая Pelican Country club Галина Попова дала советы родителям по подготовке детей к началу учебного года.

«Первый пункт — проверить нужно, есть ли у ребёнка рабочее место ученика. Оно должно быть хорошо обустроено и освещено. Что же входит в рабочее место: стол (с возможностью регулировки высоты), удобный стул (должен быть устойчивым, со спинкой и сиденьем, подходящим по размеру), настольная лампа», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, также нужны книжные полки для хранения учебников и тумбочка для письменных принадлежностей.

Как отметила Попова, рабочее место школьника нужно расположить у окна.

«Второй пункт. Чтобы школьные будни проходили легко и без стресса, необходимо помочь ребёнку организовать учебный процесс. Начните перестраиваться на рабочий режим заранее», — рекомендовала эксперт.

Третьим пунктом она назвала покупку школьных принадлежностей, в том числе сменки, рюкзака и других необходимых вещей.

Ранее URA.RU сообщало, что все тюменские школы готовы к новому учебному году.