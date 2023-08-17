Депутат Бессараб поддержала проект о бесплатном питании для старшеклассников
Собеседница RT назвала данную инициативу «очень достойной».
«Было бы здорово просчитать стоимость, сколько это будет стоить в затратах по всей России. И постараться предусмотреть в бюджете в ближайший период, насколько это возможно», — считает Бессараб.
Она напомнила, что на данный момент в России право на бесплатное питание имеют не только учащиеся начальных классов, но и дети из многодетных семей.
Однако, по словам парламентария, назрела необходимость предоставлять питание в школах всем на равных условиях и основаниях, независимо от доходов семьи.
Ранее стало известно, что депутаты от партии ЛДПР выступили с предложением распространить право на горячее питание на школьников всех возрастов.
Соответствующий законопроект представят на рассмотрение в Госдуме.