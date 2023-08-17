Узнать больше

В Госдуме разработали проект закона о бесплатном питании для старшеклассников

Короткая ссылка
Депутаты от партии ЛДПР выступили с предложением распространить право на горячее питание на школьников всех возрастов. Соответствующий законопроект представят на рассмотрение в Госдуме.
В Госдуме разработали проект закона о бесплатном питании для старшеклассников
  • РИА Новости

«Многолетний опыт наблюдений педагогов и врачей показал, что школьники, не потребляющие во время учебного дня горячую пищу, быстрее утомляются, чаще жалуются на головные боли, на усталость, на боли в желудке, плохое настроение и пониженную работоспособность», — сказано в тексте проекта закона.

Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме, председатель комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов в разговоре с URA.RU отметил, что документ был подготовлен в ответ на обращения родителей.

«Да, это потребует определённых затрат из бюджета. Но это не просто расходная строка в бухгалтерии, это надёжные инвестиции государства в здоровье новых поколений», — резюмировал парламентарий.

Ранее президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина в эфире радио «Комсомольская правда» сообщила, что в преддверии нового учебного года в России фиксируют повышение стоимости школьного набора в среднем на 7—8% по сравнению с прошлым годом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить