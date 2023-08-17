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Учитель Снегуров: отдых школьников в бархатный сезон не повлияет на успеваемость

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Анастасия Белоусова
Историк Александр Снегуров, заслуженный учитель России, профессор МГПУ, кандидат психологических наук, рассказал в беседе с RT об отдыхе школьников в бархатный сезон.
Учитель Снегуров: отдых школьников в бархатный сезон не повлияет на успеваемость
  • Gettyimages.ru
  • © Oliver Rossi

По его словам, если у родителей отпуск выпадает на сентябрь, то в школе не должно возникнуть проблем.

«Никакого ухудшения здесь не будет в плане успеваемости, если это действительно две недели, а не полтора месяца. Как раз в сентябре повторение идёт», — отметил учитель.

По его словам, новые темы в школьной программе начинают активно изучать после 15 сентября.

«Сейчас у нас ещё вполне развита дистанционная коммуникация. Человек может присоединиться к занятию дистанционно, если такая аппаратура есть, получить задание, побеседовать с педагогом, выполнить задание. Так что не вижу в этом ничего страшного и опасного. Я за то, что общение с родителями, бабушками и дедушками должно поощряться школой», — считает Снегуров.

Ранее аналитики провели опрос и выяснили, что россиянам мешают полноценно отдохнуть переживания за работу, плохая погода и родственники.

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