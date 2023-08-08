Чаще всего отдыху россиян мешают переживания за работу, плохая погода и родственники

Аналитики провели опрос и выяснили, что мешает россиянам полноценно отдохнуть. Согласно результатам исследования, которые имеются в распоряжении RT, чаще всего опрошенным мешают расслабиться переживания за работу, плохая погода и совместный отдых с родственниками.

Так, более трети россиян (42%) считают, что за первые два месяца лета им так и не удалось полноценно отдохнуть, а 28% объясняют это недостаточным количеством отпускных дней.

Как правило, неудовлетворённость отпуском появляется из-за того, что россияне не могут расслабиться — об этом рассказали 39% респондентов, отмечается в опросе.

От отдыха опрошенных отвлекают переживания за работу (19%), плохая погода (18%), а также родственники в случае совместной поездки (17%), подчёркивается в исследовании группы «Ренессанс страхование» и Ozon Travel.

В пятёрку причин вошли также боязнь за свою безопасность во время путешествия (16%) и языковой барьер (10%), выяснили аналитики.

Кроме того, 51% участников опроса тревожатся из-за возможной потери или кражи багажа, 42% респондентов опасаются потерять важные документы и банковскую карту.

Вместе с этим 41% россиян боятся, что заболеют или отравятся местной едой, заключили аналитики.

Всего в опросе, который предполагал множественный выбор ответа, приняли участие более 1,5 тыс. респондентов.

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