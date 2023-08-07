Жительницы России считают, что самые привлекательные холостяки работают в сфере IT
- Gettyimages.ru
- © PeopleImages
Отмечается, что каждая пятая участница опроса (20%) выбрала сферу строительства. При этом 15% опрошенных считают, что самые привлекательные холостяки — юристы.
При этом 13% отметили тех, кто продаёт недвижимость, ещё столько же (13%) указали на медиков, говорится в исследовании.
Также в топ-10 отраслей с самыми завидными холостяками вошли транспорт и логистика (10%), ретейл (9%), а также производство и агропром (9%).
Как подчёркивается в опросе, россиянки выбрали эти отрасли из-за высоких зарплат — так ответили 68% участниц опроса.
Аналитики указали, что 26% опрошенных рассказали, что специалисты в выбранных отраслях обладают привлекательными личными качествами. Каждая пятая отметила, что в этих сферах работает большое число молодых специалистов.
По словам экспертов, 13% респондентов сообщили, что люди из этих сфер близки им по духу. Ещё 7% считают, что там работают внешне привлекательные мужчины. В варианте ответа «другое» россиянки рассказали, что в этих сферах наблюдается определённая стабильность.
Всего в исследовании приняли участие 1,2 тыс. женщин из всех регионов страны.
Ранее аналитики провели исследование и выяснили, готовы ли россияне честно говорить о своих доходах с коллегами, руководством и друг с другом.