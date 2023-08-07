Жительницы России считают, что самые привлекательные холостяки работают в сфере IT

Аналитики сервиса «Работа.ру» провели исследование и выяснили, в каких сферах работают самые привлекательные холостяки. Согласно результатам, которые имеются в распоряжении RT, 47% россиянок назвали сферу IT, 36% выделили нефтегазовую отрасль, а 29% — банковский сектор и финансы.

Отмечается, что каждая пятая участница опроса (20%) выбрала сферу строительства. При этом 15% опрошенных считают, что самые привлекательные холостяки — юристы.

При этом 13% отметили тех, кто продаёт недвижимость, ещё столько же (13%) указали на медиков, говорится в исследовании.



Также в топ-10 отраслей с самыми завидными холостяками вошли транспорт и логистика (10%), ретейл (9%), а также производство и агропром (9%).

Как подчёркивается в опросе, россиянки выбрали эти отрасли из-за высоких зарплат — так ответили 68% участниц опроса.

Аналитики указали, что 26% опрошенных рассказали, что специалисты в выбранных отраслях обладают привлекательными личными качествами. Каждая пятая отметила, что в этих сферах работает большое число молодых специалистов.

По словам экспертов, 13% респондентов сообщили, что люди из этих сфер близки им по духу. Ещё 7% считают, что там работают внешне привлекательные мужчины. В варианте ответа «другое» россиянки рассказали, что в этих сферах наблюдается определённая стабильность.

Всего в исследовании приняли участие 1,2 тыс. женщин из всех регионов страны.

Ранее аналитики провели исследование и выяснили, готовы ли россияне честно говорить о своих доходах с коллегами, руководством и друг с другом.