Почти половина россиян уверены, что сотрудники не должны знать о зарплате друг друга

Аналитики провели исследование и выяснили, готовы ли россияне честно говорить о своих доходах с коллегами, руководством и друг с другом. Согласно результатам исследования, которые имеются в распоряжении RT, почти половина опрошенных (48%) считают уместным вопрос о том, сколько зарабатывает человек, причём из них 25% интересуются этим только у близких, а 23% — вообще у всех.

Отмечается, что 39% респондентов назвали такой вопрос неэтичным, а 13% это просто неинтересно.

При этом 42% отвечают на вопрос о заработке уклончиво, 29% говорят правду, 17% не отвечают и переводят тему, 9% преуменьшают реальную сумму, а 3%, наоборот, преувеличивают, выяснили аналитики медиахолдинга Rambler&Co.

Кроме того, 46% респондентов уверены, что сотрудники не должны знать, кто из них сколько зарабатывает, так как это портит их отношения.

54% считают, что это допустимо, но с нюансами. Из них 26% могут обсуждать зарплату только с близкими коллегами, 16% — со всеми, причём для того, чтобы понимать, насколько они ценны для компании, и 12% — с сотрудниками других отделов и сфер деятельности.

Как пояснили эксперты, разговаривать с руководителем о повышении зарплаты тоже готовы не все.

Более трети (35%) говорят прямо, тогда как почти четверть (22%) молча начинают искать другую работу, подчёркивается в исследовании.

16% при потребности в повышении дохода найдут подработку, 14% готовы ждать, пока руководитель сам поднимет эту тему, а 13% будут аккуратно намекать.

Всего в опросе, который предполагал множественный выбор ответов, приняли участие более 138 тыс. интернет-пользователей.

Ранее аналитики провели исследование и выяснили, сколько должен продолжаться идеальный отпуск.