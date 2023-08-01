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Россияне назвали идеальным отпуск длительностью более 28 дней

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Анастасия Румянцева
Аналитики провели исследование и выяснили, сколько должен продолжаться идеальный отпуск. Согласно результатам исследования, которые имеются в распоряжении RT, по мнению 25% респондентов, он должен длиться больше 28 дней.
Россияне назвали идеальным отпуск длительностью более 28 дней
  • Gettyimages.ru

Лишь 3% россиян считают, что для идеального отпуска достаточно 10 дней, говорится в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

По словам 14% участников опроса, чтобы полноценно отдохнуть, нужно две недели, каждому пятому (21%) — три недели, а 28% опрошенных — четыре, выяснили аналитики. 

Тех, кому для отдыха хватает короткого отпуска, больше среди респондентов до 34 лет, тогда как четыре недели чаще требуется старшему поколению.

Как отметили в сервисе, по сравнению с прошлым годом возросло число россиян, мечтающих об отпуске длиной 4 недели и более.

Согласно комментариям респондентов, ценность длительных отпусков возросла в связи с тем, что дорога до мест отдыха стала занимать больше времени. 

Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Ранее аналитики провели исследование и выяснили, какие привычки раздражают россиян в коллегах.

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