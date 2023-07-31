Курение электронных сигарет на рабочем месте больше всего раздражает россиян в коллегах

Аналитики провели исследование и выяснили, какие привычки раздражают россиян в коллегах. Согласно результатам опроса, которые имеются в распоряжении RT, на первом месте курение электронных сигарет прямо на работе — так ответили 97% респондентов.

Столько же участников опроса (97%), предполагающего множественный выбор ответов, отметили, что коллеги создают дублирующие чаты, в которых тратят время на пустые разговоры, а это отвлекает от работы.

При этом 73% респондентов терпеть не могут анимированные картинки и короткие видео в рабочих чатах, так как они засоряют память телефона и зачастую становятся причиной пропуска задач, подчёркивается в исследовании «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для «АльфаСтрахования».

Также у 92% россиян вызывают дискомфорт резкие запахи еды. Помимо этого, респонденты включили в список неприятных качеств жадность и демонстративный отказ участвовать в сборе денег на коллективные мероприятия (27%), подлость (53%), единоличность и нежелание работать в команде (32%), невнимательность и безответственность (47%), а также непунктуальность и постоянные нарушения сроков выполнения работы (41%).

Как рассказали эксперты, нечистоплотность коллег вызывает отвращение у 61% участников исследования.

Кроме того, 72% сотрудников мешает привычка сослуживцев громко разговаривать по телефону, выяснили аналитики.

Всего в исследовании приняли участие более 1,3 тыс. человек.

Ранее аналитики сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» провели исследование и выяснили, хотели бы россияне оказаться на месте своего начальника.