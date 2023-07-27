Больше половины россиян не хотели бы оказаться на месте начальника
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Отмечается, что почти треть (26%) планируют вырасти до руководящей позиции со временем, а каждый десятый опрошенный (10%) считает, что лучше подходит на должность своего начальника.
Среди тех, кто хочет оказаться на месте начальника, 54% в первую очередь чётко распределили бы круг обязанностей своих сотрудников, 42% респондентов ввели бы систему премирования, а 40% считают, что стоит наладить дисциплину.
Согласно опросу, 38% опрошенных, когда займут место начальника, проведут оценку персонала, 36% участников исследования ввели бы тренинги и обучение.
Почти треть респондентов (27%) в первую очередь расширили бы список социальных льгот, а 26% повысили бы зарплату всему отделу, выяснили аналитики.
Как подчёркивается в исследовании, 23% участников опроса хотели бы изменить график работы.
Новую корпоративную культуру ввели бы 20% россиян, а 16% опрошенных хотели бы чаще организовывать корпоративные мероприятия.
Также эксперты рассказали, что ещё 16% опрошенных наняли бы новых сотрудников, а 13% респондентов планируют повысить себе зарплату.
Немного меньше участников опроса (10%) ввели бы штрафы за опоздание, 7% россиян на месте начальника уволили бы сотрудников, а ещё 7% ничего бы не меняли.
Всего в исследовании приняли участие 2,9 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов страны.
Ранее Русская школа управления (РШУ) опросила сотрудников компаний из разных отраслей бизнеса и выяснила, сколько россиян подрабатывают и как часто это делают.