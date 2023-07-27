Узнать больше

Больше половины россиян не хотели бы оказаться на месте начальника

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Аналитики сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» провели исследование и выяснили, хотели бы россияне оказаться на месте своего начальника. Согласно результатам исследования, которые имеются в распоряжении RT, больше половины респондентов (64%) ответили отрицательно на этот вопрос.
Больше половины россиян не хотели бы оказаться на месте начальника
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Отмечается, что почти треть (26%) планируют вырасти до руководящей позиции со временем, а каждый десятый опрошенный (10%) считает, что лучше подходит на должность своего начальника.

Среди тех, кто хочет оказаться на месте начальника, 54% в первую очередь чётко распределили бы круг обязанностей своих сотрудников, 42% респондентов ввели бы систему премирования, а 40% считают, что стоит наладить дисциплину.

Согласно опросу, 38% опрошенных, когда займут место начальника, проведут оценку персонала, 36% участников исследования ввели бы тренинги и обучение.

Почти треть респондентов (27%) в первую очередь расширили бы список социальных льгот, а 26% повысили бы зарплату всему отделу, выяснили аналитики.

Как подчёркивается в исследовании, 23% участников опроса хотели бы изменить график работы.

Новую корпоративную культуру ввели бы 20% россиян, а 16% опрошенных хотели бы чаще организовывать корпоративные мероприятия.

Также эксперты рассказали, что ещё 16% опрошенных наняли бы новых сотрудников, а 13% респондентов планируют повысить себе зарплату.

Немного меньше участников опроса (10%) ввели бы штрафы за опоздание, 7% россиян на месте начальника уволили бы сотрудников, а ещё 7% ничего бы не меняли.

Всего в исследовании приняли участие 2,9 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов страны.

Ранее Русская школа управления (РШУ) опросила сотрудников компаний из разных отраслей бизнеса и выяснила, сколько россиян подрабатывают и как часто это делают.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить