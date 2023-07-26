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Периодически или на постоянной основе подрабатывают 62% россиян

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Анастасия Румянцева
Русская школа управления (РШУ) опросила сотрудников компаний из разных отраслей бизнеса и выяснила, сколько россиян подрабатывают и как часто это делают. Согласно результатам исследования, которые имеются в распоряжении RT, 62% россиян подрабатывают периодически или на постоянной основе. К ним в ближайшее время собираются присоединиться ещё 20% опрошенных — обычно они не подрабатывают, но планируют начать.
Периодически или на постоянной основе подрабатывают 62% россиян
  • Gettyimages.ru
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Отмечается, что половина опрошенных (52%) готовы взяться только за одну подработку.

При этом, по словам экспертов, вести параллельно несколько подработок готовы 34% респондентов. Остальные (14%) пока не определились с возможным количеством.

Как выяснили аналитики, некоторые респонденты сочетают сразу несколько форматов (для разных подработок): 44% подрабатывают на фрилансе, 41% — на удалёнке, 33% — в гибридном формате (и очно, и удалённо), 5% — очно.

Почти половина опрошенных заявляют, что подработка не связана с их основной деятельностью. Так ответили 44% респондентов.

В связи с этим многие получают дополнительное образование в тех сферах, где подрабатывают: 16% получают высшее образование, 41% проходят курсы повышения квалификации или профессиональной переподготовки, 43% не получают дополнительное образование.

Главная причина, по которой подрабатывают россияне, — это стремление увеличить доход. Так ответили 82% респондентов. 

Согласно исследованию, 45% хотят профессионально вырасти, занимаясь другими проектами (в той же области), 28% — развиваться в направлении, не связанном с основной работой, 23% — разнообразить привычный список задач, 5% — занять свободное время, 7,5% — другое.

Всего в исследовании приняли участие более 700 человек.

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