Бармены и официанты вошли в рейтинг самых популярных среди молодёжи вакансий летом
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Как отмечают аналитики, наибольший прирост по новым резюме среди молодёжи по итогам июня относительно мая заметен по позициям официантов/барменов (+78%) и упаковщиков/комплектовщиков (+47%).
«Число молодых соискателей всегда резко увеличивается в июне-июле, с наступлением летних каникул, но в последние три года прирост составлял в среднем не более 25—30%. Традиционно весной и в начале лета увеличивается и число сезонных вакансий от работодателей, не требующих опыта и серьёзной квалификации, к примеру, в сфере развлечений, общественного питания, сельского хозяйства, дорожного строительства», — рассказал руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев.
По его мнению, в начале лета 2022-го рынок труда «только начал восстанавливаться от мировых и экономических потрясений».
Он также подчеркнул, что с начала нулевых начинается рост коэффициента рождаемости, особенно заметный после 2006 года.
«Таким образом, по нашим данным, дети, рождённые в 2006—2008 годах, как раз и начинают постепенно выходить на рынок преимущественно в поисках подработки», — добавил собеседник RT.
Ранее аналитики провели исследование и выяснили, должны ли работать подростки и в каких профессиях. Так, согласно результатам исследования, большинство респондентов (86%) отметили, что подростки должны подрабатывать, 14% опрошенных придерживаются противоположного мнения.