Бармены и официанты вошли в рейтинг самых популярных среди молодёжи вакансий летом

Аналитики исследовательского центра «Зарплаты.ру» выявили высокий рост резюме молодых соискателей до 20 лет. Так, согласно результатам исследования, которые имеются в распоряжении RT, чаще всего молодые россияне хотят работать продавцами, официантами, барменами, упаковщиками, курьерами и менеджерами по продажам. Таким образом, по итогам июня относительно мая 2023 года количество новых резюме молодых соискателей увеличилось на 42%, что является рекордом за последние годы.

Как отмечают аналитики, наибольший прирост по новым резюме среди молодёжи по итогам июня относительно мая заметен по позициям официантов/барменов (+78%) и упаковщиков/комплектовщиков (+47%).

«Число молодых соискателей всегда резко увеличивается в июне-июле, с наступлением летних каникул, но в последние три года прирост составлял в среднем не более 25—30%. Традиционно весной и в начале лета увеличивается и число сезонных вакансий от работодателей, не требующих опыта и серьёзной квалификации, к примеру, в сфере развлечений, общественного питания, сельского хозяйства, дорожного строительства», — рассказал руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев.

По его мнению, в начале лета 2022-го рынок труда «только начал восстанавливаться от мировых и экономических потрясений».

Он также подчеркнул, что с начала нулевых начинается рост коэффициента рождаемости, особенно заметный после 2006 года.

«Таким образом, по нашим данным, дети, рождённые в 2006—2008 годах, как раз и начинают постепенно выходить на рынок преимущественно в поисках подработки», — добавил собеседник RT.

Ранее аналитики провели исследование и выяснили, должны ли работать подростки и в каких профессиях. Так, согласно результатам исследования, большинство респондентов (86%) отметили, что подростки должны подрабатывать, 14% опрошенных придерживаются противоположного мнения.