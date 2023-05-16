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Опрос: чаще всего россияне отпрашиваются с работы для посещения врача

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Анастасия Румянцева
Аналитики исследовательского центра «Зарплаты.ру» опросили руководителей организаций и начальников отделов и выяснили, по каким причинам они отпускают подчинённых в течение рабочего дня. Результаты опроса имеются в распоряжении RT.
Опрос: чаще всего россияне отпрашиваются с работы для посещения врача
  • РИА Новости

Так, по словам руководителей, которым была представлена возможность выбрать несколько вариантов ответов, самая популярная причина, по которой подчинённые отпрашиваются с рабочего места в течение рабочего дня, — посещение врача из-за плохого самочувствия (62%).

Кроме того, у 47% возникает неожиданная потребность присутствовать в школе или детском саду, выяснили аналитики. 

В банк, МФЦ, налоговую и другие организации со строгим графиком работы отпрашиваются 44% сотрудников, а решают коммунальные проблемы, ждут мастера или курьера 46% россиян.

На дни рождения, свадьбы, похороны в рабочее время уходят 37% работников, подчёркивается в исследовании. 

Из необычных причин, по которым отпрашивались их сотрудники, респонденты отметили: проблемы с домашними животными (роды у кошки, болезнь или смерть питомца, побег животного из дома, необходимость выгула собаки — 10%), похмелье сотрудника (7%), усталость от работы, нежелание её посещать (6%); необходимость поездки на дачу для полива сада или сбора урожая (3%).

Кроме того, прозвучали единичные и редкие причины отсутствия на работе: участие в конкурсе танцев, пластическая операция, необходимость съездить в тайгу для медитации и снятия стресса.

Всего в опросе приняли участие 1887 руководителей организаций и начальников отделов из всех округов России.

Ранее аналитики провели исследование и узнали, на что, кроме опыта и навыков, обращают внимание работодатели при найме специалистов.

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