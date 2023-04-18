Почти половина работодателей готовы отказать соискателю из-за высоких зарплатных ожиданий
- РИА Новости
Как объяснили аналитики, 55% опрошенных работодателей готовы отказать соискателю, если покажется, что он не сработается с коллективом.
52% сделают выбор в пользу другого кандидата, если первый не проявил интереса к работе, а 49% откажут из-за слишком высоких зарплатных ожиданий, говорится в исследовании сервисов «СберПодбор» и «Работа.ру».
Негативный отзыв от предыдущего работодателя может стать причиной отказа для 41% участников опроса, а каждого четвёртого (25%) насторожат неуместные вопросы от соискателя, подчёркивается в опросе.
Отмечается, что при принятии решения о найме специалиста 72% работодателей, кроме опыта и навыков, обращают внимание на желание работать и амбиции кандидата, а для 53% респондентов важным является опыт работы в определённой компании.
Такие факторы, как личная симпатия и хорошее впечатление о кандидате, отметили 45% опрошенных работодателей.
При этом 35% нанимающих менеджеров при принятии решения также опираются на рекомендации с прошлого места работы. Готовность быстро выйти на работу важна 30% организаций, а 12% учитывают зарплатные ожидания кандидата.
Кроме того, в каждой десятой компании интересуются готовностью соискателя к переработкам.
Всего в исследовании приняли участие около 300 работодателей из всех регионов России.
Ранее аналитики провели опрос среди работодателей и выяснили, какие изменения в зарплатах планируют компании в 2023 году.