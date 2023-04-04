Опрос: 80% работодателей планируют увеличить зарплаты сотрудникам в 2023 году

Аналитики провели опрос среди работодателей и выяснили, какие изменения в зарплатах планируют компании в 2023 году. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.

Согласно полученным данным, 80% работодателей собираются увеличить фонд оплаты труда в 2023 году.

Почти в половине случаев это будет касаться всего штата: 48% опрошенных заявили, что планируют повысить зарплаты всем сотрудникам (согласно внутренней политике компании, индексация), 44% будут повышать зарплаты точечно, 7% — только специалистам, 1% — только менеджменту, говорится в исследовании Русской Школы Управления и HR Metrics.

Отмечается, что многие работодатели готовы к существенному росту зарплат: на 20% и более — 12% опрошенных, на 10—15% — 16%, на 5—10% — 33%, менее чем на 5% — 19%.

Как выяснили специалисты, совсем не собираются повышать зарплаты лишь 8% опрошенных, остальные (12%) ещё не приняли решение.

При этом более половины работодателей утверждают, что уровень дохода их сотрудников уже сейчас соответствует или находится выше рынка: в рынке (у всех) — 49%, выборочный подход по ключевым компетенциям — 28%, выше рынка (у всех) — 14%, ниже рынка — 9%.

Также стало известно, что большинство компаний планируют выплатить или уже выплатили своим сотрудникам годовые бонусы за 2022 год — 68% опрошенных.

Как выяснили эксперты, 17% компаний отказались от выплат, а 15% пока не приняли решение.

В исследовании приняли участие более 1 тыс. собственников бизнеса, руководителей и HR-специалистов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рост реальных заработных плат за последние пять лет в стране превысил 22%.