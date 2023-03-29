Голикова заявила, что в России рост реальных зарплат за последние пять лет превысил 22%

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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рост реальных заработных плат за последние пять лет в стране превысил 22%.

«Совокупный рост реальных заработных плат за последние пять лет составил у нас 22,1%. Но это пока предварительные данные, традиционно в мае Росстат уточнит данные по заработной плате», — цитирует её ТАСС.

По её словам, рост реальной заработной платы, по предварительным данным за прошлый год, отмечен в 22 российских регионах, наибольший — в Ханты-Мансийском автономном округе и Бурятии.

Президент России ранее поручил в 2023 году уделить особое внимание достижению целей по снижению бедности и росту реальных зарплат в стране.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков ранее заявил, что минимальный размер оплаты труда в 2024 году будет выше прожиточного минимума на 17%.

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