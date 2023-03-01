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Минтруд: МРОТ в 2024 году будет выше прожиточного минимума на 17%

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Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2024 году будет выше прожиточного минимума на 17%.
Минтруд: МРОТ в 2024 году будет выше прожиточного минимума на 17%
  • РИА Новости

Об этом он сказал на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Как отметил министр, в рамках бюджета, который принимался на 2023—2025 годы, в параметры бюджета были заложены более высокие темпы роста минимального размера оплаты труда.

«При этом уже буквально на прошлой неделе Владимир Владимирович в послании Федеральному собранию обозначил, что этого недостаточно, и с 1 января 2024 года МРОТ вырастет ещё плюс 10% к тем параметрам, которые были заложены в бюджете. Таким образом, размер МРОТ на 2024 год составит 19 242 рубля и вырастет в совокупном объёме на 17% более высокими темпами, чем прожиточный минимум. Процент разницы между прожиточным минимумом и МРОТ будет 17%», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что МРОТ проиндексируют на 10% дополнительно.

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