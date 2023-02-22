Мишустин заявил, что МРОТ проиндексируют на 10% дополнительно
- РИА Новости
«Чтобы обеспечить заметный рост реальной зарплаты в стране, по поручению президента будет проиндексирован минимальный размер оплаты труда вдобавок уже к запланированному с 1 января 2024 года ещё на 10%», — цитирует его РИА Новости.
Мишустин пояснил, что в целом МРОТ проиндексируют на 18,5% — теперь он составит 19 242 рубля.
Ранее президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2024 года проиндексировать МРОТ на 18,5%.
Он напомнил, что с начала 2023 года МРОТ проиндексирован на 6,3%.