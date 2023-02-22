Мишустин заявил, что МРОТ проиндексируют на 10% дополнительно

МРОТ проиндексируют дополнительно на 10%, поручение президента России Владимира Путина по обеспечению реального роста зарплат выполнят, заявил российский премьер Михаил Мишустин.

«Чтобы обеспечить заметный рост реальной зарплаты в стране, по поручению президента будет проиндексирован минимальный размер оплаты труда вдобавок уже к запланированному с 1 января 2024 года ещё на 10%», — цитирует его РИА Новости.

Мишустин пояснил, что в целом МРОТ проиндексируют на 18,5% — теперь он составит 19 242 рубля.

Ранее президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2024 года проиндексировать МРОТ на 18,5%.

Он напомнил, что с начала 2023 года МРОТ проиндексирован на 6,3%.