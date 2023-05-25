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Исследование: 70% россиян считают подработку подготовкой подростков к взрослой жизни

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Ангелина Шурпина
Аналитики провели исследование и выяснили, должны ли работать подростки и в каких профессиях. Так, согласно результатам исследования, которые имеются в распоряжении RT, большинство респондентов (86%) отметили, что подростки должны подрабатывать, 14% опрошенных придерживаются противоположного мнения.
Исследование: 70% россиян считают подработку подготовкой подростков к взрослой жизни
  • Gettyimages.ru

Исследование провели аналитики сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» и сервиса по работе с самозанятыми «Подработка» (есть в распоряжении RT).

Так, 70% участников опроса отметили, что подработка играет жизненно важную роль в подготовке подростков к взрослой жизни и учит принимать важные решения.

Больше половины опрошенных (53%) подчеркнули важность приобретения подростками опыта работы и ценных профессиональных навыков.

Отмечается, что 50% респондентов рассматривают неполный рабочий день как способ заработка подростками собственных сбережений, а 48% признали подработку способом развития финансовой независимости и грамотности подростков.

Первое место среди профессий, подходящих для подростков, занимает работа курьером (73%). Выгульщики собак заняли второе место (47%). Третье место респонденты отдают аниматорам (46%).

Среди других профессий, которые респонденты выделили для подростков, стали: официант (40%), продавец (34%), промоутер (33%) и рабочий склада (30%).

Всего в исследовании приняли участие более 3,1 тыс. жителей из всех регионов России.

Ранее аналитики провели исследование и выяснили, по каким причинам руководители отпускают подчинённых в течение рабочего дня.

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