Врач Чудаков: однообразное питание провоцирует дефицит полезных веществ

Соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков в беседе с RT рассказал, какие ошибки в питании провоцируют развитие хронических заболеваний.

Как отметил специалист, основу приготовления большинства блюд сейчас составляют лёгкие углеводы — хлебобулочные, кондитерские изделия, газированные напитки и очень сладкие фрукты.

«Из-за употребления таких продуктов в большом количестве формируется инсулинорезистентность, которая со временем перерастает в сахарный диабет второго типа», — рассказал Чудаков.

Он подчеркнул, что сейчас индустрия питания отвечает на запрос современного жителя мегаполиса, который в быстром ритме жизни ищет способы «быстро получить энергию».

Однако эффект от такой «подзарядки», по его мнению, недлительный, поэтому люди «снова потребляют новую порцию лёгких углеводов».

«Когда в организм попадает очень много лёгких углеводов, он переходит в состояние аварийного функционирования, нарушаются метаболические процессы, которые формируют патологические состояния. Кроме того, углеводное питание является антистрессовым, поскольку сахар обладает психорелаксирующим эффектом. Однако для борьбы со стрессом нужно применять технологии психокоррекции и формировать правильную реакцию на стрессогенные факторы», — объяснил эксперт.

По его словам, однообразное питание провоцирует возникновение дефицита полезных веществ и микронутриентов, восполнить которые можно, употребляя обогащённые продукты и биодобавки.

Помимо этого, важно помнить, что в рацион обязательно должны входить овощи, ягоды, несладкие фрукты и другие источники фитонутриентов.

«Избыточный вес наносит ещё одну проблему — изменение гормонального статуса, что сопровождается ростом девиантного поведения у подростков, потому что жировая ткань очень гормонально активная. Чтобы прервать эту тенденцию, нужно менять психологию восприятия пищи у детей и подростков, выводить из рациона продукты, содержащие лёгкие углеводы, меняя их на те, которые содержат долгие углеводы», — уточнил Чудаков.

Вместе с тем он считает, что необходимо учить детей справляться со стрессом, поскольку лёгкие углеводы — это быстрый и простой способ эмоциональной разрядки.

«Стоит присмотреться к функциональным продуктам, которые в том числе будут обладать антистрессовым эффектом. В составе таких продуктов должен быть хром или магний. В рационе должны быть долгие углеводы: это клетчатка и антиоксиданты (бета-каротин, витамины С, Е) и такие микроэлементы, как цинк и селен. Причём такие продукты уже производятся и их можно найти в магазине», — заключил врач.

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