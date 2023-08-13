Врач Кашух: нельзя есть консервы со вздувшейся крышкой и помутневшим рассолом

Екатерина Кашух, врач-гастроэнтеролог, рассказала в беседе с RT, как правильно готовить и хранить домашние консервы, чтобы не столкнуться с ботулизмом.

«Ошибки в приготовлении и хранении домашних консервов могут грозить серьёзными заболеваниями, и самое опасное из них — ботулизм, который вызывает бактерия (спорообразующая палочка) Clostridium botulinum. Она обитает в почве и вырабатывает ботулотоксин — самый сильный из всех известных органических ядов», — пояснила она.

В организме человека он поражает центральную и периферическую нервную систему, добавила эксперт лаборатории «Гемотест».

«Инкубационный период длится около суток, а первые признаки заболевания схожи с пищевым отравлением: тошнота, рвота, метеоризм и чувство распирания в животе. Затем у человека ухудшается зрение, дыхание становится неровным, частым и поверхностным, без медицинской помощи дыхательная недостаточность прогрессирует. Также у больного возникает сухость во рту, слабеют мышцы, начинаются судороги, голос становится гнусавым», — рассказала специалист.

При первых признаках ботулизма необходимо вызвать скорую помощь, подчеркнула она.

«Лечение этого заболевания даже в условиях стационара — процесс непростой и длительный, а для полного восстановления зрения и функций мышц может потребоваться несколько месяцев. При своевременном обращении в больницу летальность ботулизма составляет 3—4%, попытки вылечить заболевание своими силами заканчиваются смертельным исходом в 60% случаев», — отметила собеседница RT.

По словам Кашух, возбудитель ботулизма широко распространён в природе, обитает в почве и попадает в организм человека с овощами и фруктами. К счастью, ботулистические клостридии быстро гибнут в ЖКТ человека, не причиняя ему вреда.

«Споры клостридии начинают вырабатывать ботулотоксин только в особых условиях — при комнатной температуре, отсутствии воздуха и кислой среды. Именно такая идеальная атмосфера создаётся для них в плотно запечатанных банках с консервами, куда они попадают с плохо вымытыми овощами», — объяснила эксперт.

Чаще всего ботулотоксин образуется в консервах, которые не подвергались тепловой обработке, консервированных грибах, огурцах, кабачковой икре, перетёртой с сахаром ягоде. На его наличие могут указывать вздувшаяся крышка, пузырьки воздуха и помутневший рассол. Такие консервы ни в коем случае нельзя употреблять в пищу.

По её словам, необходимо тщательно мыть овощи и фрукты, кипятить банки и крышки, стерилизовать готовые консервы.

«Возбудитель ботулизма очень живуч: он может выдерживать до получаса при температуре 80˚С и погибает только после пятиминутного кипячения. Хранить банки с консервацией при температуре не выше 15 ˚С. Отдавать предпочтение консервам с высокой кислотностью: маринованные овощи и грибы безопаснее солёных. При консервации огурцов, моркови, кабачков и других овощей с низкой кислотностью стоит применять рецепты, которые подразумевают добавление уксуса. Он подавляет размножение патогенных бактерий», — рассказала гастроэнтеролог.

Помимо этого, она порекомендовала не покупать домашние консервы с рук.

«Часто их готовят специально для продажи и не слишком тщательно, потому что «не для себя». Лучше готовить их самостоятельно или приобретать соления и маринады, произведённые промышленным способом», — заключил врач.

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