Врач Уланкина назвала одышку одним из признаков связанного с вейпами поражения лёгких

Врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с RT рассказала, как курение вейпов может отразиться на здоровье человека.

«Когда вейпы только придумали, их рекламировали как безопасную альтернативу сигаретам. Однако на деле оказалось, что не так уж они и безвредны, потому что содержат массу токсичных веществ. Например, фенолы раздражают слизистые оболочки рта и носа, формальдегид может привести к раку, глицерин негативно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы, а акролеин относится к списку чрезвычайно токсичных веществ и в целом пагубно влияет на здоровье», — объяснила врач.

Она добавила, что повреждение лёгких, связанное с курением электронных сигарет и вейпов, называют EVALI — е-cigarette and vaping use-associated lung injury.

«Это заболевание связано с вдыханием веществ, которые традиционно добавляют в жидкости для курения. Считается, что лёгкие воспринимают их как инородный объект и выдают иммунный ответ. Он приводит к воспалению, аллергическим реакциям и опасному скоплению жидкости в дыхательной системе», — рассказала Уланкина.

Обычно заболевание проявляется одышкой, которая всё чаще возникает даже при привычных физических нагрузках, заявила собеседница RT.

«Кроме того, могут присутствовать и другие проявления — кашель, боль в груди, лихорадка, усталость, тошнота, рвота, диарея. Самое опасное в этой болезни — развитие тяжёлых осложнений вплоть до острой дыхательной недостаточности, которая может привести к летальному исходу», — предупредила врач.

Кроме того, по её словам, вейпинг способствует повышению артериального давления, повреждает сосуды и увеличивает риск развития инфаркта миокарда и инсульта.

«Так, при сравнении сосудов курильщиков и вейперов отмечаются одинаковые патологические процессы. При вдыхании токсичных паров также может развиться «попкорновая болезнь», или облитерирующий бронхит. Это воспаление лёгких, которое достаточно тяжело лечится — с применением гормональных препаратов, вплоть до пересадки лёгких», — объяснила врач.

Другими побочными эффектами, в том числе от постоянного курения вейпа с безникотиновыми жидкостями, считаются ослабление иммунитета и когнитивные нарушения.

«Какой именно вид повреждения будет у конкретного человека, предугадать невозможно. Но то, что вдыхание токсичных паров небезопасно, можно сказать с уверенностью», — отметила эксперт.

Ранее заведующая онкологическим отделением клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Анастасия Марьенко рассказала в беседе с RT, что главным фактором возникновения рака лёгкого является курение, которое провоцирует почти 90% случаев болезни.