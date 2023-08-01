Врач Марьенко: чем дольше и интенсивнее курение, тем выше риск развития рака лёгкого

Заведующая онкологическим отделением клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Анастасия Марьенко рассказала в беседе с RT, что главным фактором возникновения рака лёгкого является курение, которое провоцирует почти 90% случаев болезни.

По её словам, чем дольше и интенсивнее курение, тем выше риск развития рака лёгкого.

«Пассивное курение тоже увеличивает риск заболевания. Жертвами заболевания чаще всего становятся мужчины старше 50 лет, у которых стаж курения превышает 25—30 лет. Среди других факторов риска — профессиональная деятельность. Вдыхание на вредных производствах химических веществ, таких как асбест, хром, мышьяк, а также продуктов обработки нефти и угля может повредить лёгочную ткань и со временем привести к онкологическому заболеванию. Загрязнение воздуха является хоть и невысоким, но тоже фактором риска — в совокупности с генетикой и наследственностью плохая экология может дать толчок развитию рака», — подчеркнула собеседница RT.

Помочь вовремя выявить онкологические заболевания лёгких помогут скрининг и регулярные рентгенографические исследования, объяснила специалист.

«В случае подозрений на рак следует провести компьютерную томографию (КТ) для более точной диагностики. Если рак лёгких диагностируется на ранних стадиях, то он хорошо поддаётся лечению и наступает ремиссия. Главный совет для тех, кто боится рака лёгкого, — не курите. Это относится не только к сигаретам, но и к электронным девайсам и кальянам. Все они представляют опасность для тканей лёгких, при хроническом повреждении которых может развиться рак», — заключила эксперт.

Ежегодно 1 августа отмечается День борьбы с раком лёгкого.

Ранее аналитики «АльфаСтрахования» провели опрос и выяснили, вероятность каких болезней больше всего тревожит россиян.