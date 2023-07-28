Россияне больше всего боятся инсульта, инфаркта и онкозаболеваний

Аналитики «АльфаСтрахования» провели опрос и выяснили, вероятность каких болезней больше всего тревожит россиян. Согласно результатам, которые имеются в распоряжении RT, в рейтинге страхов лидируют сердечно-сосудистые заболевания, онкология и ВИЧ.

Отмечается, что о риске возникновения инсульта задумываются 42,3% россиян, инфаркта — 24,4%. При этом онкозаболевания страшат 34,7% опрошенных.

Кроме того, 20,6% респондентов переживают о заражении ВИЧ, возможности заболеть пневмонией (17,8%), столкнуться с диабетом (15,5%) и гипертонией (14,9%).

В списке болезней, которые тревожат россиян, также оказались коронавирус, энцефалит, ишемия, почечная недостаточность, атеросклероз, аллергии различного происхождения.

Большинство опрошенных — 55% — не думают о том, что болеют чем-то в скрытой форме, хотя половина периодически пытаются найти у себя симптомы каких-то заболеваний, выяснили аналитики.

При этом, согласно опросу, 27% знакомы со случаями, когда болезнь никак себя не проявляла и её обнаружили случайно.

Каждый пятый опрошенный сталкивался с историями, когда болезнь не проявила себя, но закончилась летальным исходом.

18% россиян убеждены, что симптомы есть всегда, а ещё 19,5% думают, что бессимптомное течение возможно только в самом начале заболевания, подчёркивается в исследовании.

К врачу опрошенные обычно обращаются только с очень сильной болью. Так ответили 28,4%, рассказали эксперты.

Почти 23% выжидают пару дней до стабилизации симптомов и только после этого идут в поликлинику. 19% обращаются к медикам, если состояние не улучшается в течение месяца. Ещё 11% сначала пробуют на себе советы родственников и пользователей из интернета.

Всего в опросе приняли участие более 1,2 тыс. человек.

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