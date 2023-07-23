Врач Маскин: энергетики в жару увеличивают риск сердечных проблем

Главный врач лаборатории «Гемотест» Максим Маскин рассказал в беседе с RT, можно ли пить энергетики в жару. Как пояснил специалист, какой бы энергетик вы ни выбрали, в нём обязательно будет три основных стимулирующих компонента, главный из них — кофеин.

«Под его влиянием в организме вырабатывается «медиатор удовольствия» дофамин. Человек ощущает прилив бодрости, готов сворачивать горы, позабыв об усталости. В некоторых энергетиках кофеина в 6—12 раз больше, чем в чашке кофе. Такие дозы резко повышают артериальное давление, ускоряют сердцебиение и могут вызывать нарушения сердечного ритма. Ещё один распространённый ингредиент — гуарана. Это растительный компонент, который влияет на организм так же, как и кофеин, — бодрит и наполняет энергией. Напитки, в которых есть оба компонента, обладают двойным стимулирующим действием», — объяснил врач.

По его словам, в одной банке энергетика может содержаться до 35 г сахара (глюкозы, сахарозы, фруктозы) — это выше рекомендованной суточной дозы в два-три раза.

«В жаркие дни нагрузка на сердечно-сосудистую систему и почки особенно велика, именно поэтому почувствовать себя плохо могут даже здоровые люди. Пытаясь нормализовать состояние и снизить риск перегрева, организм запускает естественные механизмы охлаждения — кровеносные сосуды расширяются, увеличивая теплоотдачу, снижается давление, усиливается потоотделение, а кровь сгущается из-за потери влаги», — подчеркнул собеседник RT.

Кофеин и гуарана ещё сильнее нагружают работающее на пределе сердце — увеличивают частоту сокращений и усиливают потерю жидкости с потом, предупредил Маскин.

«Сахар усугубляет обезвоживание, стимулируя мочеиспускание. Всё это может привести к инфаркту, аритмии, гипертоническому кризу и даже к остановке сердца.

Энергетики дают непродолжительное ощущение бодрости, за которым стоит колоссальная нагрузка на сердце и сосуды. Взбодриться в жару поможет контрастный душ или двадцатиминутный сон, а охладиться и утолить жажду — чистая вода или натуральный лимонад без сахара», — заключил специалист.

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