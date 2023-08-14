В России предложили создать пособия для молодых родителей о нормах питания детей

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть возможность создания пособий для молодых родителей о нормах питания детей. Также, по его словам, необходимо ввести ответственность за пропаганду детского веганства. Копия обращения на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.

Он подчеркнул, что в среде родительского сообщества становятся популярными идеи «экологичного» питания детей.

Молодые родители, находящиеся под впечатлением от изучения околонаучной литературы, лишают своих детей полноценной белковой пищи, заменяя её растительными аналогами, пояснил Ветров.

По его словам, дети, не получающие мяса и полноценного белка, страдают истощением, дефицитом необходимых витаминов и микроэлементов, зарабатывают нервные и иные расстройства.

«В российском законодательстве не существует нормативных актов, которые бы устанавливали ответственность для нерадивых родителей, заставляющих своих детей питаться по веганским и иным системам, исключающим мясо, без врачебной необходимости», — заявил собеседник RT.

Ответственность для таких граждан наступает лишь при трагическом исходе, добавил общественник.

«В данной ситуации прошу вас рассмотреть возможность и врачебную актуальность создания пособий и методических справок молодым родителям о нормах питания детей, внедрения правовой ответственности за пропаганду детского веганства и иных антинаучных методик, а также введения запрета на рекламу как самих веганских детских смесей и питания, так и теоретических курсов и практик», — говорится в тексте обращения.

Ранее Ветров предложил ограничить свободную продажу детских товаров, копирующих взрослые.