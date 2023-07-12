В России призвали запретить свободную продажу копирующих взрослые товаров для детей

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил ограничить свободную продажу детских товаров, копирующих взрослые. Копия обращения на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.

Как пояснил Ветров, многие годы в отечественных магазинах розничной торговли можно встретить достаточно специфические товары, такие как «детское шампанское» и даже «детские сигареты».

Он отметил, что данные изделия не содержат в себе ни алкоголя, ни никотина, однако уже с самых юных лет формируют у детей лояльное отношение ко взрослым «прообразам» этих товаров.

По его словам, аналогичная ситуация складывается вокруг популярных сейчас детских татуировок и детской косметики — буквально с первых лет жизни детям «навязывают искажённые представления о внешности, которые перерастают в нечто большее в подростковом возрасте».

Собеседник RT подчеркнул, что, по мнению психологического и родительского сообщества, данные категории товаров представляют собой явную опасность для здорового развития детей.

«В данной связи прошу Вас рассмотреть возможность ограничения свободной продажи данных товаров на территории Российской Федерации ввиду их реальной опасности для здорового развития юных соотечественников. Прошу Вас выпустить соответствующие запретительные рекомендации о свободной продаже «взрослых детских» товаров ввиду их разрушительного воздействия на детское здоровье и психику», — говорится в тексте обращения.

Ранее Ветров предложил рассмотреть возможность разработки линеек детских кукол и игрушек, пропагандирующих многодетность.