В России предложили создать линейку пропагандирующих многодетность игрушек

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть возможность разработки линеек детских кукол и игрушек, пропагандирующих многодетность. Копия обращения на имя министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.

Как подчеркнул Ветров, товары для детей (особенно игрушки и предметы ежедневного детского использования) несут в себе воспитательную функцию.

Между тем, по его мнению, они также могут формировать позитивное отношение к многодетным семьям.

Для этого вполне достаточно обеспечить российских детей правильными куклами, которые бы «учили ребят нормам семейных отношений», пояснил собеседник RT.

«Прошу вас рассмотреть возможность разработки линеек детских кукол и игрушек, пропагандирующих многодетность. К примеру, это могли бы быть наборы кукол с мамой, папой и тремя-четырьмя детьми разных возрастов», — говорится в тексте обращения.

По словам эксперта, данная мера, безусловно, не даст моментального эффекта сегодня, но создаёт базу для демографического подъёма через 20—30 лет.

Ранее Ветров предложил разработать патриотические рекомендации для производителей по внешнему виду школьных товаров и принадлежностей, поступающих в свободную розничную продажу в России.