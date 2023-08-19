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Россияне назвали ранние подъёмы и планёрки причинами постотпускной депрессии

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Ксения Калинкина
Специалисты сервиса «Зарплата.ру» провели исследование и выяснили, что россияне считают главными причинами так называемой постотпускной депрессии. В их число, как узнал RT, вошли ранние подъёмы, планёрки и отсутствие времени на семью.
Россияне назвали ранние подъёмы и планёрки причинами постотпускной депрессии
  • Gettyimages.ru

После летнего отпуска 65% россиян под влиянием постотпускной депрессии начинают задумываться о смене работы или сферы деятельности. При этом у 63% депрессия возникает после каждого отпуска, у 37% — только после летнего.

Перед возвращением в офис многие россияне также испытывают подавленность, угнетённость. Часто это связано с необходимостью ранних подъёмов (60%), невозможностью проводить больше времени с семьёй в рабочие дни (41%), наличием больших объёмов задач в офисе, которые нужно выполнить в сжатые сроки (40%).

«Также популярны такие причины, как изменение режима (31%), нежелание встречаться с коллегами и руководством (27%), долгая дорога на работу и с работы (19%), подготовка отчётности (12%), рабочие планёрки (9%)», — говорится в исследовании.

По словам аналитиков, бороться с депрессией респонденты намерены постепенным погружением в работу (58%), возвращением в привычный график сна (45%), прогулками на свежем воздухе (44%), наведением порядка на рабочем месте (34%), занятиями спортом (18%), встречами с друзьями (17%) и прочим.

Вместе с тем аналитики выяснили, чем чаще всего опрошенные занимались в отпуске. Ответом, набравшим 60% голосов, стало общение с членами семьи.

Ещё 49% россиян проводили время на природе, 39% работали на даче, 36% путешествовали по России, 33% практиковали пассивный отдых (перед телевизором или компьютером), 20% делали ремонт, а 8% были за границей.

Отмечается, что исследовательский центр компании опросил 2095 россиян в возрасте от 25 до 55 лет, проживающих в городах-миллионниках.

Ранее аналитики выяснили, готовы ли россияне честно говорить о своих доходах с коллегами, руководством и друг с другом. Согласно результатам исследования, которые имеются в распоряжении RT, почти половина опрошенных (48%) считают уместным вопрос о том, сколько зарабатывает человек.

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