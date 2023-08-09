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Юрист Мокров прокомментировал поправки о расчёте дней отпуска

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Управляющий партнёр юридической компании «Мокров и партнёры» Александр Мокров прокомментировал поправки в Трудовой кодекс, которые должны вступить в силу с 1 сентября и касаются расчёта дней отпуска.
Юрист Мокров прокомментировал поправки о расчёте дней отпуска
  • Gettyimages.ru

«Первое. При расчёте дней отпуска округление всегда должно идти в пользу работника, несмотря на арифметические правила. Второе. Расчёт стажа в целях компенсации неотгулянного отпуска будет зависеть от отработанного времени, а не дней, как это было раньше», — заявил эксперт в беседе с Life.ru.

По его словам, третье изменение касается увольнения сотрудника, отработавшего от 6 до 11 месяцев, в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата, призывом на военную службу.

«Ему будет выплачена компенсация в полном объёме. В других случаях применяется пропорция в зависимости от отработанных дней», — добавил юрист.

Ранее сообщалось, что, согласно данным сервиса по поиску работы HeadHunter, в Удмуртии количество резюме выросло на 14% по отношению к прошлому месяцу.

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