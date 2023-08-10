Треть россиян во время отпуска старались уложиться в бюджет 30 тысяч рублей на человека

Совместное исследование маркетплейса «Сравни» и приложения «Город» показало, что 30% россиян в этом году в среднем потратили или готовы потратить на отпуск сумму, не превышающую 30 тыс. рублей на одного человека.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Ещё 23% опрошенных хотели бы уложиться в 50 тыс. рублей, 16% закладывают бюджет для отдыха в размере 100 тыс., 6% — 150 тыс., а 5% — до 200 тыс. рублей.

Более трети россиян (35%) избегают лишних трат в отпуске. 40% от общего числа опрошенных признались, что расходуют ровно столько, сколько запланировали. У 39% россиян расходы могут незначительно превышать запланированную сумму, а 14% обычно тратят меньше, чем собирались.

Из тех, кто уже успел отдохнуть, 73% оплачивали отдых с помощью собственных сбережений, 7% отдыхали на заёмные средства, столько же занимали у друзей. Услугами микрозайма и потребительского кредита воспользовались 3% россиян.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на сервис «Авито Работа» сообщало, что при планировании отпуска 30% работающих россиян подстраиваются под график своего спутника.