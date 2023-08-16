Врач Закиев рассказал о норме артериального давления

Врач-кардиолог, младший научный сотрудник Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова Вадим Закиев рассказал о норме артериального давления.

В беседе с «Газетой.Ru» Закиев объяснил, что высокое артериальное давление должно находиться в пределах 120—130 мм рт. ст., а в идеале — быть ниже 120 мм рт. ст.

«На самом деле снижение давления до 120 мм рт. ст. или ниже позволяет дополнительно уменьшить риск смерти от любых причин на 27%, как показало исследование SPRINT 2015 года», — добавил врач.

По его словам, люди с гипертонией должны принимать минимум два лекарства для снижения давления.

Ранее врач-кардиолог Алексей Фёдоров заявил, что за давлением нужно следить даже при хорошем самочувствии.