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Кардиолог Фёдоров посоветовал следить за давлением даже при хорошем самочувствии

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Врач-кардиолог Алексей Фёдоров заявил, что за давлением нужно следить даже при хорошем самочувствии.
Кардиолог Фёдоров посоветовал следить за давлением даже при хорошем самочувствии
  • Gettyimages.ru

«К сожалению, гипертония часто не проявляет себя. Давление повышается постепенно, человек адаптируется к нему и не замечает, пока эта патология не приводит к серьёзным осложнениям», — цитирует эксперта mosaica.ru.

По словам Фёдорова, чем дольше пациент не обращает внимания на повышенное или пониженное давление, тем больший вред он может нанести своему здоровью.

«Поэтому так важно следить за давлением и, если оно не соответствует нормам, нужно обратиться к врачу и начать лечение, которое нельзя прерывать», — сказал эксперт.

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