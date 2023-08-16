Узнать больше

Врач Мещерякова: в литре газировки содержится 20 ложек сахара

Короткая ссылка
Врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог Татьяна Мещерякова рассказала о вреде газированных напитков.
Врач Мещерякова: в литре газировки содержится 20 ложек сахара
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Life.ru.

Она отметила, что в каждом стакане газировки содержится пять-шесть чайных ложек сахара, в одном литре — 20—25 ложек соответственно.

По словам специалиста, большое количество сахара в напитках приводит к нарушению углеводного обмена.

Кроме того, пузырьки в газировках повреждают слизистую желудка.

Врач посоветовала выбирать обычную воду, домашние морсы и соки.

Ранее детский и подростковый стоматолог Алина Бабак рассказала о «летних» продуктах, вредных для здоровья, таких как газировка и чипсы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить