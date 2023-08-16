Врач Мещерякова: в литре газировки содержится 20 ложек сахара

Врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог Татьяна Мещерякова рассказала о вреде газированных напитков.

Об этом сообщает Life.ru.

Она отметила, что в каждом стакане газировки содержится пять-шесть чайных ложек сахара, в одном литре — 20—25 ложек соответственно.

По словам специалиста, большое количество сахара в напитках приводит к нарушению углеводного обмена.

Кроме того, пузырьки в газировках повреждают слизистую желудка.

Врач посоветовала выбирать обычную воду, домашние морсы и соки.

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