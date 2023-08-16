Врач Мещерякова: в литре газировки содержится 20 ложек сахара
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Об этом сообщает Life.ru.
Она отметила, что в каждом стакане газировки содержится пять-шесть чайных ложек сахара, в одном литре — 20—25 ложек соответственно.
По словам специалиста, большое количество сахара в напитках приводит к нарушению углеводного обмена.
Кроме того, пузырьки в газировках повреждают слизистую желудка.
Врач посоветовала выбирать обычную воду, домашние морсы и соки.
Ранее детский и подростковый стоматолог Алина Бабак рассказала о «летних» продуктах, вредных для здоровья, таких как газировка и чипсы.