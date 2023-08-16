Самые высокие зарплаты пенсионерам предложили в сфере строительства и недвижимости

Самые большие зарплаты пенсионерам предложили в сферах строительства и недвижимости — 88 тыс. рублей, следует из данных сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, 70 тыс. готовы предложить соискателям в сфере производства и агропрома. Тройку лидеров по зарплатным предложениям замыкает транспорт и логистика — 65 тыс. рублей.

В среднем на рынке предлагают около 45 тыс. рублей на вакансиях, которые не требуют особых навыков и опыта, — это сфера офисных служб, бизнес-услуг и красоты.

Также сервисы «Работа.ру» и «Подработка» провели совместное исследование, в ходе которого выяснилось, что треть россиян (29%) уверены, что в 2023 году стали зарабатывать больше по сравнению с 2022-м.

HR-специалист Зулия Лоикова ранее рассказала, какие профессии окажутся востребованными на рынке труда осенью 2023 года.