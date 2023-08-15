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HR-специалист Лоикова заявила, что осенью на рынке труда будут востребованы инженеры и врачи

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HR-специалист Зулия Лоикова рассказала, какие профессии окажутся востребованными на рынке труда осенью 2023 года.
HR-специалист Лоикова заявила, что осенью на рынке труда будут востребованы инженеры и врачи
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  • © andrei_r

В беседе с газетой «Вечерняя Москва» специалист объяснила, что в 2023 году отмечается рост объёмов производства в России, поэтому наблюдается спрос на технических специалистов, в частности на инженеров.

Кроме того, из-за роста строительства наблюдается повышение спроса на слесарей, электриков, сварщиков и токарей. При этом зарплатные предложения на такие вакансии могут превышать зарплаты людей с высшим образованием.

По словам Лоиковой, в IT-сфере сейчас очень востребованы программисты с опытом работы от шести лет, а также специалисты по кибербезопасности.

«Сейчас кибербезопасности уделяется особое внимание. Например, на рынке нужны специалисты, которые предотвращают утечку данных. Их нанимают и коммерческие, и государственные структуры», — добавила эксперт.

Кроме того, по словам Лоиковой, в стране наблюдается нехватка медицинских работников.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе наблюдается нехватка поваров и торговых представителей.

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