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В ЯНАО наблюдается нехватка поваров и торговых представителей

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В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) наблюдается нехватка поваров и торговых представителей.
В ЯНАО наблюдается нехватка поваров и торговых представителей
  • Gettyimages.ru
  • © dima_sidelnikov

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу поискового сервиса работы hh.ru.

Отмечается, что на одну вакансию повара и торгового представителя приходится 0,5 резюме. Кроме того, в рейтинг вошли администраторы магазинов и мерчандайзеры (по 0,6 резюме на одну вакансию), а также операторы кол-центров и фармацевты (по 0,8).

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT поддержала законопроект о праве женщины в декрете работать дистанционно с сохранением выплат.

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