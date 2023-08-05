Омбудсмен Волынец поддержала законопроект об удалённой работе в декрете

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT прокомментировала законопроект о праве женщины в декрете работать дистанционно с сохранением выплат.

Собеседница RT отметила, что поддерживает данный законопроект.

Она обратила внимание на то, что у женщины «в любом случае должны сохраняться и пособие по уходу за ребёнком, и зарплата».

«И, естественно, пособие должно выплачиваться без привязки к уровню дохода, чтобы мы мотивировали родителей — и мам, и пап — работать. Чтобы они знали, что точно не потеряют пособие, если вышли на работу», — сказала Волынец.

Она также добавила, что иногда семья может нуждаться в расширении жилплощади.

«Поэтому если мама имеет желание работать и ей есть с кем оставить ребёнка, то пусть у неё будет эта возможность — получить пособие и зарплату. Потому что есть разные ситуации, и иногда мама принимает решение выйти на работу достаточно скоро после рождения ребёнка. И это решение не должно ограничиваться вот этими регламентами, что или пособие, или зарплата», — добавила Волынец.

Ранее, как сообщило РИА Новости, ЛДПР направила в правительство законопроект, который позволит обеспечить женщине в декрете возможность удалённой работы с сохранением всех выплат.