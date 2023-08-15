Около трети россиян смогли увеличить свой средний ежемесячный доход в 2023 году

Сервисы «Работа.ру» и «Подработка» провели совместное исследование, в ходе которого выяснилось, что треть россиян (29%) уверены, что в 2023 году стали зарабатывать больше по сравнению с 2022-м.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Так, 68% респондентов сообщили о повышении зарплаты в качестве основного источника увеличения дохода. Ещё 18% рассказали, что начали подрабатывать, 15% — получили премию.

В качестве дополнительного источника дохода 3% указали инвестиции, 2% — сдачу недвижимости в аренду, ещё 2% — денежные подарки и получение наследства. 1% опрошенных смог увеличить свой доход за счёт выигрыша в лотерею.

Около 42% респондентов увеличили свой средний ежемесячный доход до 10%, 25% — на 11—20%, 12% — на 21—30%, 10% смогли добиться увеличения дохода на 31—50%, 6% заявили о двукратном увеличении дохода по сравнению с прошлым годом.

Ранее экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о ситуации на кредитном рынке России. Он заявил, что на данный момент, в частности, отмечается положительная динамика в сфере выдачи автокредитов.