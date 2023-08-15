Психолог Дугенцова посоветовала научить ребёнка общаться со сверстниками при подготовке к школе

Детский психолог Дарья Дугенцова рассказала RT, что в ходе подготовки ребёнка к первому классу родителям стоит научить его основам саморегуляции и выстраивания общения со сверстниками с помощью игры.

По словам специалиста, главное, что должен уметь ребёнок, который собирается в первый класс, — общаться со своими сверстниками. Научить его грамотно выстраивать отношения с одноклассниками можно с помощью игры.

«Именно первоклашек научить этому проще всего, потому что, когда они поступают в первый класс, главным видом деятельности для них становится сюжетно-ролевая игра. Это помогает научиться общаться, найти своё место в коллективе», — отметила Дугенцова.

В этом отношении с ребёнком необходимо проиграть абсолютно разные истории, связанные с общением, — как условно позитивные, так и условно негативные.

«Например, как заводить друзей, что делать, если ребёнок сказал однокласснику «привет», а тот ему не ответил, или как поступить, если первоклашку задирают», — добавила психолог.

Сегодня многие родители спрашивают у специалистов, как научить ребёнка драться или давать сдачи, сообщила собеседница RT. Делать этого не нужно, напротив, будущего первоклассника стоит вооружить знаниями о том, как эффективно отвечать обидчику словесно и избегать конфликтов с применением силы.

«Эти вопросы также можно обыграть с помощью игрушек. Таким образом ребёнок воспримет новые знания быстрее и лучше», — констатировала эксперт.

В преддверии 1 сентября ребёнка важно научить выстраивать отношения и с учителем. В частности, стоит проговорить с ним то, как он видит своего будущего преподавателя, объяснить ему, что он может столкнуться со строгостью, которая является лишь частью воспитания.

«Спросите ребёнка, чего он ожидает от школы. Чаще всего дети настроены на то, что в школе будет безумно весело. Но ребёнку важно объяснить, что ему придётся заниматься саморегуляцией. Это в целом основная задача ребёнка в школе — вместе с выстраиванием общения с одноклассниками. Это значит, что ребёнок должен быть способен высидеть всё время урока. Так что желательно заранее научить его заниматься нравящимися ему делами на протяжении долгого времени, например, 20—30 минут», — резюмировала Дугенцова.

Ранее Яна Матлаш, эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», рассказала RT, что родителям школьников стоит приобрести к 1 сентября.