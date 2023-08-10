Эксперт Матлаш посоветовала составить подробный список покупок перед 1 сентября

Яна Матлаш, эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», рассказала в беседе с RT, как родителям школьников подготовиться к 1 сентября.

Матлаш отмечает, что при подготовке к 1 сентября нужно составить подробный список покупок. По её словам, ученикам младших классов для успешной учёбы понадобятся пенал, дневник, ручки и простые карандаши, тетради в клетку и линейку, обложки, ластик и точилка, линейка, клей, ножницы, счётные палочки, веер цифр и букв, цветная бумага, пластилин и набор для рисования.

Учеников средних классов, помимо некоторых позиций из перечисленного выше, рекомендуется снабдить циркулем, транспортиром, орфографическим и толковым словарями.

«В старших классах изобилие канцтоваров сводится к минимуму: ручки, простые карандаши и текстовыделители, точилка, ластик, тетради, линейка, транспортир и циркуль, замазка, тетради... степлер и зажимы для бумаг», — добавила Матлаш.

Чтобы существенно сэкономить на покупке школьных принадлежностей, специалист порекомендовала придерживаться нескольких важных правил.

«Первое — сравнивайте цены на товары с разных торговых площадок, отдавайте предпочтение интернет-магазинам. Второе — делайте покупки в сезон распродаж или заранее. Третье — отправляйтесь в магазин с составленным заранее списком необходимых покупок и следуйте ему. Четвёртое — при подготовке ребёнка к школе используйте канцтовары, оставшиеся у него с прошлого года», — подчеркнула собеседница RT.

Она отметила, что многие родители в преддверии нового учебного года не считают целесообразным оборудовать рабочее место младшего школьника дома — со специально для него выделенным столом и стулом. По их мнению, такая мера необязательна, ведь маленьких детей редко нагружают большим количеством домашних заданий.

«Другие думают, что это дорогая покупка, а ребёнок может сделать уроки и за кухонным столом. На самом деле важно правильно организовать рабочее место с самого начала, чтобы юный ученик не испортил зрение и осанку, а также был более собранным и дисциплинированным», — объяснила Матлаш.

Впрочем, как добавила эксперт, родителям стоит обратить внимание не только на приобретение правильной мебели для школьника. Им также нужно учесть, что ребёнку во время учёбы может понадобиться и техника, например компьютер или ноутбук.

Ранее председатель Ассоциации социальных сподвижников президента России, сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что Роскачество представит в 2024 году новый стандарт школьной формы в России.