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В движении «Образование для всех» заявили, что школьная форма должна быть практичной

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Анастасия Румянцева
Председатель Ассоциации социальных сподвижников президента России, сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что Роскачество представит в 2024 году новый стандарт школьной формы в России.
В движении «Образование для всех» заявили, что школьная форма должна быть практичной
  • Gettyimages.ru
  • © Vladimir Vladimirov

«Стандарт, конечно, нужен. Потому что в советской школе была определённая школьная форма, и это каким-то образом мобилизует школьников. Единственный вопрос: какой будет эта форма. Она должна быть очень практичной, она должна предельно простой и предельно дешёвой для того, чтобы родители не обременяли свой семейный бюджет приобретением этой формы. Чтобы её можно было в течение школьного года, может быть, несколько раз даже поменять: во-первых, дети растут и даже в течение учебного рода ребёнок может подрасти. Поэтому нужно будет поменять костюм или платье, а это приличные расходы. Во-вторых, ребёнок в этой форме будет выполнять определённые функции в школе», — объяснил эксперт.

Он напомнил, что недавно в Госдуме рассматривался вопрос о введении элементов трудового воспитания и трудовых навыков в школе.

«Это значит, дети будут заниматься трудовыми делами. Форму эту придётся систематически стирать, чистить, то есть вот этот стандарт формы должен отвечать всем требованиям, чтобы с этой формой можно было производить все эти манипуляции, чтобы это не отражалось на качестве изделия. Самое главное, чтобы эта форма была практичной, удобной и дешёвой», — заключил специалист.

Ранее стало известно, что Роскачество представит новый стандарт школьной формы в 2024 году. 

В Национальном союзе защиты прав потребителей, комментируя RT такие планы Роскачества, отметили, что эта информация «не для родителей, не для учеников, а для руководства учебных заведений».

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