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В Национальном союзе защиты прав потребителей высказались о стандарте школьной формы в России

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Анастасия Белоусова
Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что Роскачество представит в 2024 году новый стандарт школьной формы в России.
В Национальном союзе защиты прав потребителей высказались о стандарте школьной формы в России
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«Эта информация не для родителей, не для учеников, а для руководства учебных заведений. По большому счёту нужно провести с ними совещание, чтобы они были задействованы», — отметил Шапкин.

По его словам, на этот учебный год родители уже выбрали школьную форму.

«Может, нужно было бы сделать это на полгода раньше. Теоретически можно было бы повлиять на то, чтобы выбор был бы сделан в сторону тех производителей, которые получили соответствующие знаки качества», — уточнил он.

Ранее стало известно, что Роскачество представит новый стандарт школьной формы в 2024 году. 

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