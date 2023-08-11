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Пострадавшим от курьеров на электросамокатах предлагают возмещать ущерб за счёт компаний

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Анастасия Румянцева
Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, предложил обязать сервисы, занимающиеся доставкой, возмещать ущерб, который нанесли гражданам курьеры этих компаний с использованием электротранспорта. Копия обращения на имя главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной и на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева имеется в распоряжении RT.

Как подчеркнул юрист, количество наездов на пешеходов, совершаемых работниками служб доставки, передвигающихся на электросамокатах и электровелосипедах, постоянно растёт.

При этом, по его словам, пренебрежение правилами дорожного движения приводит к всё более тяжким последствиям.

Так, напомнил Соловьёв, в начале августа в Москве женщина получила тяжёлые травмы в результате наезда курьера на электровелосипеде.

При этом злоумышленник помощь ей не оказал, экстренные службы не вызвал, а скрылся с места совершения преступления. Впоследствии потерпевшая скончалась в медучреждении.

«В связи с изложенным предлагаю разработать нормативно-правовой акт, предусматривающий введение обязательного страхования ответственности курьеров, использующих для передвижения устройства с электроприводом (электротранспорт), за причинение имущественного ущерба и вреда здоровью граждан и организациям. Страхователем в данном случае должна выступать организация — работодатель курьера», — говорится в тексте обращения.

Без страхования указанных видов ответственности курьеры, использующие электротранспорт, к работе допускаться не должны, пояснил собеседник RT.

Кроме того, по мнению эксперта, стоит создать специальный курс по изучению необходимых норм ПДД с последующей обязательной сдачей зачётов, подтверждающей квалификацию и знания граждан, использующих электротранспорт в своей работе.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести обязательный технический осмотр эксплуатируемых в России электрических самокатов.

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