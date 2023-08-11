Пострадавшим от курьеров на электросамокатах предлагают возмещать ущерб за счёт компаний
Как подчеркнул юрист, количество наездов на пешеходов, совершаемых работниками служб доставки, передвигающихся на электросамокатах и электровелосипедах, постоянно растёт.
При этом, по его словам, пренебрежение правилами дорожного движения приводит к всё более тяжким последствиям.
Так, напомнил Соловьёв, в начале августа в Москве женщина получила тяжёлые травмы в результате наезда курьера на электровелосипеде.
При этом злоумышленник помощь ей не оказал, экстренные службы не вызвал, а скрылся с места совершения преступления. Впоследствии потерпевшая скончалась в медучреждении.
«В связи с изложенным предлагаю разработать нормативно-правовой акт, предусматривающий введение обязательного страхования ответственности курьеров, использующих для передвижения устройства с электроприводом (электротранспорт), за причинение имущественного ущерба и вреда здоровью граждан и организациям. Страхователем в данном случае должна выступать организация — работодатель курьера», — говорится в тексте обращения.
Без страхования указанных видов ответственности курьеры, использующие электротранспорт, к работе допускаться не должны, пояснил собеседник RT.
Кроме того, по мнению эксперта, стоит создать специальный курс по изучению необходимых норм ПДД с последующей обязательной сдачей зачётов, подтверждающей квалификацию и знания граждан, использующих электротранспорт в своей работе.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести обязательный технический осмотр эксплуатируемых в России электрических самокатов.