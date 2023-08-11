Пострадавшим от курьеров на электросамокатах предлагают возмещать ущерб за счёт компаний

Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, предложил обязать сервисы, занимающиеся доставкой, возмещать ущерб, который нанесли гражданам курьеры этих компаний с использованием электротранспорта. Копия обращения на имя главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной и на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева имеется в распоряжении RT.

Как подчеркнул юрист, количество наездов на пешеходов, совершаемых работниками служб доставки, передвигающихся на электросамокатах и электровелосипедах, постоянно растёт.

При этом, по его словам, пренебрежение правилами дорожного движения приводит к всё более тяжким последствиям.

Так, напомнил Соловьёв, в начале августа в Москве женщина получила тяжёлые травмы в результате наезда курьера на электровелосипеде.

При этом злоумышленник помощь ей не оказал, экстренные службы не вызвал, а скрылся с места совершения преступления. Впоследствии потерпевшая скончалась в медучреждении.

«В связи с изложенным предлагаю разработать нормативно-правовой акт, предусматривающий введение обязательного страхования ответственности курьеров, использующих для передвижения устройства с электроприводом (электротранспорт), за причинение имущественного ущерба и вреда здоровью граждан и организациям. Страхователем в данном случае должна выступать организация — работодатель курьера», — говорится в тексте обращения.

Без страхования указанных видов ответственности курьеры, использующие электротранспорт, к работе допускаться не должны, пояснил собеседник RT.

Кроме того, по мнению эксперта, стоит создать специальный курс по изучению необходимых норм ПДД с последующей обязательной сдачей зачётов, подтверждающей квалификацию и знания граждан, использующих электротранспорт в своей работе.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести обязательный технический осмотр эксплуатируемых в России электрических самокатов.