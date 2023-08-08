В Москве женщина скончалась после наезда на неё курьера на электровелосипеде
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Об этом информирует столичная прокуратура.
Отмечается, что курьер после инцидента не оказал помощь женщине и скрылся с места происшествия.
«В настоящее время с учётом позиции Мещанской межрайонной прокуратуры он заключён под стражу», — заявили в надзорном ведомстве.
В конце июля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку инцидента с наездом электросамоката на несовершеннолетнего мальчика на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге.