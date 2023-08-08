В Москве женщина скончалась после наезда на неё курьера на электровелосипеде

В Москве женщина получила тяжёлые травмы в результате наезда курьера на электровелосипеде, впоследствии она скончалась в медучреждении.

Об этом информирует столичная прокуратура.

Отмечается, что курьер после инцидента не оказал помощь женщине и скрылся с места происшествия.

«В настоящее время с учётом позиции Мещанской межрайонной прокуратуры он заключён под стражу», — заявили в надзорном ведомстве.

В конце июля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку инцидента с наездом электросамоката на несовершеннолетнего мальчика на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге.