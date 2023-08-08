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В Москве женщина скончалась после наезда на неё курьера на электровелосипеде

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В Москве женщина получила тяжёлые травмы в результате наезда курьера на электровелосипеде, впоследствии она скончалась в медучреждении.
В Москве женщина скончалась после наезда на неё курьера на электровелосипеде
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом информирует столичная прокуратура. 

Отмечается, что курьер после инцидента не оказал помощь женщине и скрылся с места происшествия. 

«В настоящее время с учётом позиции Мещанской межрайонной прокуратуры он заключён под стражу», — заявили в надзорном ведомстве.

В конце июля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку инцидента с наездом электросамоката на несовершеннолетнего мальчика на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге.

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