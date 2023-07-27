Бастрыкин поручил провести проверку инцидента с наездом самоката на ребёнка в Петербурге

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку инцидента с наездом электросамоката на несовершеннолетнего мальчика на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге. Пострадавшему после ЧП потребовалась медицинская помощь.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу СК.

Как уточняется, мужчина, управлявший электросамокатом, скрылся с места происшествия.

Утверждается, что процессуальную проверку обстоятельств случившегося должен будет организовать исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по городу Олег Бобков. Также Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе проверки.

Ранее стало известно, что число ДТП с самокатами в Татарстане выросло на 70% за год.